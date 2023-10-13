Вашингтон сделал предложение, от которого Катар не смог отказаться о развитии ситуации
Власти Катара угрожают создать глобальный дефицит газа в рамках поддержки Палестины. «Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира», - заявил эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани.
«Арабская улица», и без того экзальтированная все последнюю неделю, после такого «грозного» заявления ожидаемо впала в ажиотацию. Дескать, вот она, мощь арабского мира, вот он, наш ответ сионистам – весь мир нагнем, если надо. Правда, вскоре выяснилось, что в действительности эта «мощь» размером с мышь, и быстро куда-то исчезает, стоит взрослым пригрозить ей тапком.
Доха давно и достаточно много вкладывала в ХАМАС, полагая его, наряду с братьями-мусульманами, одним из инструментов продвижения своего влияния в арабском мире. А тут такая незадача – «ручной зверек» правящего дома аль Тани оказался в смертельной опасности, под угрозой его физическое существование, а «акции» этого движения стремительно катятся вниз. Есть от чего занервничать и начать сыпать угрозами.
Прошедшие семь дней стремительно обрушили целый ряд мифов о многих, казалось бы, очевидных и устоявшихся в нашем сознании вещах – и долгий разговор об этом еще впереди. Сегодня же о том, что в современном мире энергетический шантаж в принципе не работает, а ко многим «угрожающим заявлениям» совершенно не стоит относится всерьез - как это и произошло в случае с Катаром.
Как только стало известно о том, что в Доху прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен, как тональность высказываний правящего эмира тут же поменялась. Он заявил, что его страна продолжит поставлять газ в нормальном режиме «во все страны», то есть никакого газового эмбарго не предвидится и мировым рынкам волноваться нечего.
Единственное, на встрече с высоким гостем из Америки, аль Тани попросил поспособствовать открытию безопасных коридоров в Газе. И подчеркнул, разумеется «твердо и решительно» позицию Катара «по осуждению нападений на гражданское население». Из-за природной застенчивости, очевидно, не став при этом заострять внимание на том, какое именно население имеется в виду.
Хотя, статус «основного союзника США вне НАТО», полученный Катаром в 2022 году нужно отрабатывать. Он ведь не просто «почетная грамота» или там какой-то «переходящий вымпел», а вполне материальный набор конкретных преференций и бонусов от администрации Белого дома. В том числе – и в противостоянии Дохи и Эр-Рияда, которое закончилось только на бумаге.
Впрочем, что-то мы отклонились в сторону от основной темы, о невозможности в наше время энергетического шантажа, использовавшегося эмиром аль Тани. А здесь интересно. Во-первых, потому, что Катар сегодня «в долгах как в шелках», хотя и является мировым лидером по производству сжиженного природного газа. Правда, чтобы стать таким лидером еще покойный отец нынешнего эмира, ох, прозорливейший был человек, начал брать огромные кредиты, по которым Доха еще полностью не рассчиталась.
Нет, камнем на шее они не висят, Катар платит по кредитам вполне исправно, акции его компаний на бирже торгуются вполне исправно, со стабильной прибылью – но это только до тех пор, пока есть стабильность в исполнении им контрактов на поставки СПГ. Случись здесь сбой, вроде «отключим газ если не будете поддерживать акции ХАМАС» - и ситуация для Дохи развернется на 180 градусов.
Во-вторых, основной потребитель катарского СПГ – это азиатские рынки. Которые вообще никакого касательства к войне Израиля против ХАМАС не имеют, а тамошний бизнес и сектор Газа на карте не найдет. И как они воспримут подобный демарш Катара, который даже под форс-мажор не попадает? А просто – замену найдут, что ударит в первую очередь по самому эмирату, который потом на эти рынки сможет вернуться уже с трудом и с большими финансовыми потерями.
Что-то подобное на наших глазах произошло совсем недавно – когда российский Газпром из-за внешнеполитических амбиций был уверен, что крепко в плане газа ухватил европейцев за тестикулы. Итог – Газпром в короткий срок потерял, из соображений приличия не использую другое слово, маржинальный европейский рынок. И объемы добычи. Так что энергошантаж в нынешних условиях в первую очередь может ударить по тому, кто решает поиграть в эти игры.
Но давно наблюдая за деятельностью аль Тани, могу с уверенностью сказать, что его слова про отключение от газа были чистой воды декларацией, которую он произнес уже зная, что ничего подобного делать не будет. Угроза — это одно, а ее воплощение - совершенно иное. «Арабская улица» хотела что-то подобное услышать – услышала. А «акции» ХАМАСА не стоят столько, сколько стоит экспорт катарского газа для правящей династии.