В России заговорили о правах человека

Россия «с пониманием» относится к позиции Египта, который с неохотой принимает беженцев из Газы, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД страны Михаил Богданов.

«У них свои есть соображения, причины, конечно. И вообще, почему из своих домов люди должны переезжать?» - сказал Богданов.

По его словам, в Египте миллионы беженцев, которые захотели уехать из других «горячих точек». «Палестинцы должны жить на палестинских землях», - подчеркнул Богданов.

Он добавил, что предложение Израиля об эвакуации мирных жителей Газы «не отвечает принципу соблюдения прав человека».

«Ситуация, когда население должно уезжать из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь - я думаю, это мало кому понравится. Где же права человека и как это вообще понимать?» - сказал он.

13 октября стало известно, что Израиль призвал жителей Газы покинуть город и перебраться на юг сектора из соображений безопасности и дал на это сутки.