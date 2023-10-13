Майор Аскерли просит болельщиков не садиться за руль

Болельщикам, которые планируют посетить матч сборных Азербайджана и Австрии 16 октября, следует отдать предпочтение общественному транспорту, заявил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Отметим, что матч состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00.

«Как известно, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова удобен для общественного транспорта. Там находится станция метро «Гянджлик», созданы все условия для движения автобусов. Мы просим жителей столицы, болельщиков, которые приезжают посмотреть игру нашей команды, пользоваться в основном общественным транспортом в этом районе. Обратите внимание, что любое увеличение плотности движения на дорогах может стать препятствием для граждан», - сказал Аскерли.