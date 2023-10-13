Инара Рафикгызы, судебный репортер 11:02

В Геранбойском районном суде состоялись слушания по делу ООО «Qranit-QP». Напомним, что эта компания, осуществлявшая на основе специальной лицензии буровзрывные работы, участвовала в качестве подрядчика в нескольких крупных проектах дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Карабаха, в том числе, в строительства аэропортов. Как уже сообщалось, учредитель и руководитель этого предприятия Рубаба Муршудова, заместитель директора Рамиль Гасанов и главный инженер Худаверди Гасаналиев обвиняются в том, что на их предприятии незаконно изготавливались взрывчатые материалы, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.

Отметим, что в своих предыдущих выпусках haqqin.az подробно информировал читателей об этом деле и приводил доводы обвинения и защиты. Основанием для возбуждения уголовного дела против руководства «Qranit-QP» стало производство компанией слабодействующего взрывчатого вещества «игданит», обнаруженного в ходе обыска на складе компании в поселке Газанбулаг Геранбойского района. В ответ на запрос суда, Государственное агентство МЧС по безопасному ведению работ в промышленности и надзору за горнорудными работами заявило, что выданная предприятию лицензия разрешала «Qranit-QP» производство этого материала. В ходе заседания, состоявшегося 12 октября под председательством судьи Тогрула Мамедова, права Рубабы Мурадовой защищал известный адвокат Камандар Насибов, а Вугар Алиев, адвокат бюро «Камандар Насибов и партнеры» подключился к защите Рамиля Гасанова. По словам Камандара Насибова, изучившего материалы уголовного дела и протоколы заседаний, показания Муршудовой, данные на следствии, были искажены. Таким образом, записи в протоколах судебных заседаний не соответствует действительности, а скопированы из обвинительного заключения. Напомним также, что в ходе процесса все подсудимые не признали предъявленных им обвинений и заявили, что они невиновны.