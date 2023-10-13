МЧС разрешило, но Рубабу Муршудову судят встать, суд идет!
В Геранбойском районном суде состоялись слушания по делу ООО «Qranit-QP». Напомним, что эта компания, осуществлявшая на основе специальной лицензии буровзрывные работы, участвовала в качестве подрядчика в нескольких крупных проектах дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Карабаха, в том числе, в строительства аэропортов.
Как уже сообщалось, учредитель и руководитель этого предприятия Рубаба Муршудова, заместитель директора Рамиль Гасанов и главный инженер Худаверди Гасаналиев обвиняются в том, что на их предприятии незаконно изготавливались взрывчатые материалы, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.
Отметим, что в своих предыдущих выпусках haqqin.az подробно информировал читателей об этом деле и приводил доводы обвинения и защиты.
Основанием для возбуждения уголовного дела против руководства «Qranit-QP» стало производство компанией слабодействующего взрывчатого вещества «игданит», обнаруженного в ходе обыска на складе компании в поселке Газанбулаг Геранбойского района.
В ответ на запрос суда, Государственное агентство МЧС по безопасному ведению работ в промышленности и надзору за горнорудными работами заявило, что выданная предприятию лицензия разрешала «Qranit-QP» производство этого материала.
В ходе заседания, состоявшегося 12 октября под председательством судьи Тогрула Мамедова, права Рубабы Мурадовой защищал известный адвокат Камандар Насибов, а Вугар Алиев, адвокат бюро «Камандар Насибов и партнеры» подключился к защите Рамиля Гасанова.
По словам Камандара Насибова, изучившего материалы уголовного дела и протоколы заседаний, показания Муршудовой, данные на следствии, были искажены. Таким образом, записи в протоколах судебных заседаний не соответствует действительности, а скопированы из обвинительного заключения.
Напомним также, что в ходе процесса все подсудимые не признали предъявленных им обвинений и заявили, что они невиновны.
Адвокат Камандар Насибов внес ходатайство о возобновлении следствия по данному уголовному делу с целью объективного и всестороннего расследования, а также проведении в суде повторных допросов обвиняемых, представителя потерпевшего и свидетелей.
Аналогичное ходатайство подал Вугар Алиев, предложивший для объективного расследования уголовного дела запросить положение Госагентства МЧС по безопасному ведению работ в промышленности и надзору за горнорудными работами.
«В уголовном деле Госагентство признано потерпевшей стороной, - отметил Алиев. - Однако в материалах уголовного дела это положение отсутствует. В таком случае, невозможно определить значимость ущерба, нанесенного интересам Госагентства МЧС. В этой связи в обвинительном заключении органа предварительного следствия не указано никаких правовых оснований и фактов. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела необходимо запросить положение Госагентства МЧС».
В свою очередь, прокурор заявил, что нет необходимости удовлетворять ходатайства защиты, предложив разобраться, в чем именно, по мнению адвокатов обвиняемых, состоит суть противоречий.
Однако суд удовлетворил ходатайства защиты и по решению судьи Тогрула Мамедова следствие будет возобновлено.
Следующее судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 19 октября.