На 80-летнем юбилейном мероприятии Российской академии образования, состоявшемся 13 октября в Москве, доктор социологических наук, профессор Вагиф Байрамов был избран членом-корреспондентом этой академии. Профессор Вагиф Байрамов, работавший ректором Московского государственного гуманитарно-экономического университета в 2006-2021 годах, стал первым азербайджанцем, избранным членом-корреспондентом Российской академии образования. Он также является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и членом Академии гуманитарных наук.

Вагиф Байрамов в 2013 году за трудовые достижения и многолетний добросовестный труд был награжден орденом II степени «За заслуги перед Отечеством», а в 2017 году за заслуги в укреплении связей в сфере образования между Азербайджаном и Россией президентом Ильхамом Алиевым был награжден «Почетным дипломом президента Азербайджана».