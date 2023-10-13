На встрече было выражено удовлетворение расширением отношений между народами тюркского мира, основанными на их исторической привязанности друг к другу, и наличием возможностей для расширения сотрудничества двух народов в гуманитарной, культурной, образовательной, спортивной сферах.

Отметив в этой связи роль Организации тюркских государств как эффективной платформы, президент Азербайджана выразил надежду, что народы тюркского мира и впредь будут развивать отношения в различных сферах. Глава нашего государства сказал, что Азербайджан всегда вносил вклад в тесное сплочение тюркского мира и дальше будет оставаться приверженным идеям единства тюркского мира.

На встрече говорилось о деятельности Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателя в рамках Организации тюркских государств. Было подчеркнуто, что Турецкая Республика Северного Кипра уже долгое время имеет статус наблюдателя в Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Поэтому вполне логично, что Турецкая Республика Северного Кипра имеет статус наблюдателя и при Организации тюркских государств.

Эрсин Татар, в свою очередь, поздравил Алиева по случаю полного обеспечения суверенитета Азербайджана. Он также выразил удовлетворение мероприятиями, проведенными в рамках организованных в Баку Дней культуры Северного Кипра, поблагодарил Президента Азербайджана за созданные условия.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах туризма, науки, образования и обмена студентами.

В завершение Татар вручил Алиеву памятный подарок.