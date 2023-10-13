Премьер рассказал о выполнении Алиевым всех обещаний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все обещания, данные народу, заявил премьер-министр Али Асадов на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности страны стали одними из основных достижений периода президентства.

Асадов сообщил, что валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 47 раз и превысили 66 млрд долларов США. В настоящее время они в 10 раз превышают прямой внешний долг страны.

По словам премьера, общий объем инвестиций за этот период составил более 300 млрд долларов, из которых 190 млрд долларов были вложены в ненефтяной сектор.