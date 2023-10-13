Глава администрации Алиева о возмездии сепаратистам

Сепаратистам, совершившим преступления против азербайджанского народа, придется ответить перед азербайджанским судом, заявил руководитель Администрации президента Самир Нуриев на проходящей в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

По его словам, ни руководство Армении, «ни лидеры военной хунты в Карабахе не могли и предположить, что настанет день, когда Азербайджан восстановит контроль над Агдамом, Физули, Джебраилом, Зангиланом, Губадлы, Кельбаджаром, Лачином, Шушой, а также над Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавендом, а сепаратистам, совершившим преступления против азербайджанского народа, придется ответить перед азербайджанским судом».