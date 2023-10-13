Сколько человек переселились на освобожденные территории

Всего через полтора года после окончания войны - начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачин и Физули, в села Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района и Забух Лачинского района вернулись 679 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 2 715 человек, сообщил руководитель Администрации президента Самир Нуриев на проходящей в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

Нуриев отметил, что к концу года на освобожденные территории в целом планируется возвращение более 1400 семей бывших вынужденных переселенцев в составе свыше 5 тыс. человек.

По его словам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. гектаров освобожденных от оккупации территорий.

Нуриев добавил, что в период после 44-дневной войны остававшиеся в Карабахе вооруженные формирования Армении вновь заминировали большую территорию: «Конечно, потенциал азербайджанского государства позволяет в как можно кратчайшие сроки восстановить все наши территории, и как сказал президент Ильхам Алиев, превратить эти земли в рай, вернуть туда жизнь».