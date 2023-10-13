Азербайджанская таможня собирается штурмовать новые высоты
Согласно прогнозам, в 2024 году на долю поступлений по таможенным пошлинам в Азербайджане придется 1 млрд 475 млн манатов или 4,3% доходов государственного бюджета, сообщили в Минфине.
Это на 1,3% больше утвержденного прогноза на 2023 год.
Отметим, что в 2024 году доходы бюджета прогнозируются в размере 34 млрд 173 млн манатов, а расходы - 36 млрд 763 млн манатов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!