Нетаньяху гарантирует продолжение войны

Израиль гарантирует продолжение войны, заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху, обращаясь к нации.

«Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой. И я хотел бы подчеркнуть - это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду вдаваться в подробности того, что будет дальше.

Но скажу, что это только начало. На переговорах с президентом Байденом и многими другими мировыми лидерами и по другим каналам мы заручились невероятной поддержкой. Сегодня я встретился с министром обороны США. И мы гарантируем продолжение войны», - сказал Нетаньяху.