Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:33

В ХАМАС заявили, что высоко оценивают позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Также руководство организации приветствует «активные усилия РФ по прекращению ударов по сектору Газа». Атака ХАМАС на Израиль показала одно – количество укоренившихся мифов в нашем сознании трудно сосчитать. Словно открылся некий поток, под напором которого один за другим рушатся сегодня эти мифы, заставляя нас по-новому взглянуть на мир, в котором мы живем. А заодно произвести переоценку ценностей и сложившихся убеждений. Процесс этот, конечно, болезненный, но совершенно необходимый.

Интересно сейчас в России. В республике Марий Эл запретили концерт Дианы Арбениной. Дело, по нынешним временам, самое обычное, если бы не причина запрета – Диана посвятила песню… армии Израиля, уничтожающей ХАМАС. Право, такая обида - это что-то новенькое для российской региональной политики. Но еще дальше пошло Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России. В выпущенном им заявлении говорится следующее: «Обращаем внимание, что участие граждан России в акциях, совершаемых, исходя из призывов представителей конфликтующих сторон [ХАМАС и Израиля – Д.Р.], на территории Российской Федерации или за рубежом, будут рассмотрены как участие в террористической деятельности или пособничество терроризму». То есть за принесенный к посольству Израиля в качестве знака выражения скорби жертвам террористической атаки хамасят букет или мягкую игрушку может вполне обернуться реальным сроком. Стоит ли говорить, что на самых кремлевских верхах творится уже вообще невообразимая вакханалия.

Вот вам из свежайшего. «Появляются различные варианты развития событий [в Газе]. Говорится, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера — такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. И на мой взгляд, это неприемлемо», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав стран СНГ. Словно эхо из далекой по нынешним временам гэбэшно-партийной закваски конца СССР, когда антисемитизм в этих кругах был признаком хорошего тона и безотказным маркером «свой-чужой». И вместе с тем это является доказательством того, что кремляне никогда друзьями Израилю не были. А все их телодвижения в эту сторону были не более чем маской, искусной личиной, которую они напяливали на себя, стремясь угнаться за политической конъюнктурой. Сейчас эта маска скукоживается и отваливается кусками, заставляя израильтян ужасаться тому факту, как долго и искренне они обманывались в отношении Москвы и Владимира Путина.

Израильско-палестинский конфликт сложен и запутан – это факт. Но фактом является и то, что в нем невозможно дать однозначных оценок в отношении и правоты/неправоты каждой из сторон. И в этих условиях, когда политические критерии отказываются работать – важны становятся критерии совершенно другие. Человеческие – сочувствие, справедливость, элементарная порядочность. Но такие категории у нынешних российских политиков полностью атрофированы, весьма вероятно, и не были заложены вовсе. Ладно бы поставки оружия ХАМАС, «Исламскому джихаду» и прочей региональной хамасятине. Дело зашло даже дальше – Москва стала «прачечной» для ХАМАС, позволив ему через российскую криптобиржу Garantex, связанную со Службой внешней разведки РФ, загонять в сектор Газа солидные средства. Причем, как отмечают, в этом году их было гораздо больше, чем за тот же период прошлого года.