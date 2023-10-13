Агаев ограбил дом три года назад, а попался только сейчас

26 мая 2020 года неизвестные ворвались в один из домов в селе Гярибляр Масаллинского района c целью грабежа, избили хозяина железным ломом и затем скрылись.

По факту тогда было возбуждено уголовное дело. На днях сотрудники отдела полиции Масаллинского района задержали по подозрению в совершении преступления местного жителя Агали Агаева. Поиски второго грабителя продолжаются.