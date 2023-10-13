Россия отрицает помощь ХАМАС

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «спекуляциями» обвинения в адрес Москвы в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что ХАМАС получал миллионы долларов через криптобиржу с офисом в «Москва-сити».

Как утверждается, группировка «Палестинский джихад» накануне нападения на Израиль получила через цифровые кошельки более 93 млн долларов. Аналогичную схему финансирования использовал и ХАМАС. WSJ со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic заявляет, что атака на Израиль частично финансировалась через популярную криптобиржу Garantex, зарегистрированную в Москве.