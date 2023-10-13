ХАМАС молит о пощаде… и берет свои слова обратно

ХАМАС не станет выполнять угрозу казнить взятых в Израиле заложников, озвученную ранее военным крылом организации - «Бригадами аль-Кассама», заявил член политбюро палестинской группировки Абу Марзук, который возглавлял усилия организации по налаживанию отношений с Западом, в интервью New Yorker.

«Это ошибка - мы не можем казнить заложников», - сказал он.

Марзук сообщил, что четверо заложников уже умерли - речь идет об израильских военнослужащих, захваченных в плен на погранпереходе в Эрезе, однако те, по его словам, погибли из-за авиаударов ЦАХАЛ. Марзук предложил прекратить бомбардировки и успокоить ситуацию, чтобы боевики «могли отличить заключенных от представителей различных группировок». «Их очень много. Давайте прекратим войну, и по этому вопросу можно будет обсудить все», - сказал он.

Марзук рассказал, что военное руководство ХАМАС скрыло планы по нападению на Израиль от политического руководства, сам он отправился спать накануне атаки, не подозревая о готовящемся нападении: «Все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали эту новость рано утром в субботу (7 октября)».

Он поделился своим удивлением тем, как далеко смогли зайти боевики: они проделали около двух десятков брешей в барьере безопасности между сектором Газа и Израилем и проникли в более чем 20 населенных пунктов. По его словам, лидеры ХАМАС ожидали, что израильские военные на границе будут наиболее обученными бойцами, которые получают информацию от разведки, «много знающей о наших движениях», однако те отступили. «Мы никогда такого не ожидали», - резюмировал Марзук.

По сведениям израильской армии на 14 октября, боевики удерживают более 120 мирных жителей, предположительно, их могут содержать под землей.