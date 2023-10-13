Арестович призывает сменить Зеленского

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах.

Арестович заявил, что сейчас ситуация по войне зашла в тупик. Но, по его словам, если российская власть уже принимает «людоедские, но адекватные текущей обстановке решения», то украинское руководство - «коррупционные и неадекватные».

Он перечислил следующие просчеты украинских властей.

-Бессмысленная концентрация военных ресурсов на не имеющем стратегической ценности Бахмуте, вместо того, чтоб бросить все силы на прорыв южного фронта. -Отсутствие мощных украинских линий обороны подобных российским. -Ошибки в отношениях с внешними партнерами, коррупция.

«Наше руководство загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе», - заявил Арестович.

Выходом он видит проведение выборов, чтоб «провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».