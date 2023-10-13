Израильские войска готовятся к сухопутной операции ВИДЕО; обновлено 20:26

В телеграм-каналах опубликованы кадры подготовки израильских войск к началу наземной операции в Газе.

Сообщается, что командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Тамир Ядай прибыл с инспекцией сил перед началом сухопутного маневра.

 

*** 18:57

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с бойцами Армии обороны Израиля, готовящимися к наземной операции в Газе.