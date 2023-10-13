Азербайджан увеличил поставки лесных орехов в Германию в 158 раз

Германия в январе-августе 2023 года импортировала из Азербайджана 3,081 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что на 72,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 57,7%, до 16,751 млн евро. В августе Азербайджан экспортировал в Германию 380 т этой продукции, увеличив поставки в 158 раз в годовом исчислении. В стоимостном выражении экспорт вырос в 78,7 раза и составил 2,126 млн евро.