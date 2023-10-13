Сахиль Бабаев о росте отчислений на соцзащиту

За последние 20 лет ежегодные расходы госбюджета на социальную защиту выросли более чем в 20 раз.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

«За последние 20 лет особое внимание уделялось социальной сфере, резко сократился уровень бедности. Минимальная заработная плата выросла в 38 раз, среднемесячная заработная плата - в 12 раз, минимальная пенсия - в 14 раз, среднемесячная пенсия - в 18 раз, среднемесячная пенсия по возрасту - в 19 раз, размер средней месячной пенсии по возрасту - в 19 раз. Пенсия по инвалидности - в 14 раз, а пенсия по потере главы семьи - в 19 раз», - сказал министр.

По его словам, ежегодные средства, выплачиваемые на пенсию, увеличились за этот период в 30 раз - до 6 миллиардов манатов.

«Азербайджан занимает первое и второе места по сравнению со странами СНГ, Грузией и Украиной по паритету покупательной способности (ППС) по уровню минимальной и среднемесячной пенсии, соответственно», - отметил Сахиль Бабаев.

По словам министра, за минувший период семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность во время войны, было выдано 14,1 тыс. квартир и частных домов, а их пенсии увеличены в 6 раз. Им также выданы единовременные выплаты.

«Для них в 5 раз расширена жилищная программа. Всего за последние 3 года сдано 5300 квартир и 14100 частных домов. 7500 автомобилей переданы лицам, получившим инвалидность в ходе войны», — сказал Бабаев.

Министр сообщил, что в послевоенный период по поручению главы государства было оказано 309 тысяч услуг 124 тысячам человек. Из них 103 тысячам человек назначены социальные выплаты, 20 тысячам человек обеспечено трудоустройство, 51 тысяче оказаны реабилитационные услуги (в том числе выданы 458 высокотехнологичных протезов).

Сахиль Бабаев сказал, что созданные в мае 2019 года Агентство DOST и по сегодняшний день 7 центров DOST обслужили 1,8 миллионов граждан, а уровень удовлетворенности граждан составляет 98,2 процента.

По его словам, на освобожденных территориях в настоящее время строится инфраструктура DOST:

«В прошлом году в селе Агалы был открыт пункт «Smart DOST», а в августе этого года при участии президента - Карабахский региональный центр DOST. Этот центр охватывает 9 городов и районов Карабахского экономического района. В ближайшие 3 года в этих регионах также будут созданы центры DOST».

Сахиль Бабаев сказал, что из 159 услуг министерства 140 (90 процентов) уже предоставляются в электронном виде. Также действуют 30 е-справок, 51 служба проактивного назначения, электронный социальный регистр страны, система «Труд и занятость» и т.д.