Спецпредставитель Байдена был на прямом проводе с ХАМАС? новый скандал
На фоне беспрецедентной террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль, спровоцировавшей новую войну на Ближнем Востоке, вновь разгорелся скандал вокруг Роберта Мелли, специального представителя президента США по Ирану, отстраненного несколько месяцев назад от должности и отправленного в неоплачиваемый отпуск.
Как сообщали американские СМИ, высокопоставленному дипломату был заблокирован доступ к конфиденциальным документам, а Госдепартамент после проведения внутреннего расследования передал все материалы в ФБР.
Судя по публикациям в прессе, Роберт Мелли предположительно раскрыл какую-то секретную информацию. Никаких деталей или уточнений в этой связи ни Госдепартамент, ни ФБР не делали.
И вот теперь, на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Конгрессе США вновь всплыл «казус Мелли». Сообщается, в частности, что отправленный в бессрочный отпуск дипломат мог иметь связи с руководством ХАМАС, в процессе которых «раскрыл конфиденциальную информацию», касающуюся интересов Соединенных Штатов.
Отметим, что ранее Мелли подтверждал, что действительно контактировал с представителями организаций ХАМАС и «Хезболла», которые США признали террористическими.
Майк Маккол, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, считает, что отстранение спецпредставителя Байдена по Ирану было связано с передачей им Тегерану некоторой секретной информации.
«Это довольно интересно, - заявил республиканец Маккол. – Мелли, будучи специальным представителем по Ирану, вел переговоры о возобновлении ядерной сделки, был, по сути, главным архитектором этой работы. Но когда Конгресс пригласил его на слушания по Ирану, Госдепартамент вдруг сообщает нам, что Мелли, оказывается, отправлен в неоплачиваемый отпуск. Мы узнали, что его отстранили от работы без сохранения зарплаты, поскольку у него были проблемы с допуском к секретной информации. Полагаем, Мелли раскрыл иранцам секретную информацию, и теперь по этому поводу проводится более широкое расследование, детали которого нам неизвестны».
Обеспокоенность Маккола поддержали и другие законодатели, в том числе, член Палаты представителей Даррелл Исса (республиканец от Калифорнии – ред.), заявивший, что, в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что террористическую атаку ХАМАС на Израиль спланировали и «заказали» офицеры иранского КСИР, история с Мелли «заслуживает тщательного изучения».
«Речь идет о весьма тревожном сообщении, которое может привести к самому худшему скандалу в истории Госдепартамента США», — подчеркнул Исса.
По данным американской прессы, Мелли, из-за своей готовности сотрудничать с «отвратительными фигурами» на Ближнем Востоке, включая руководство ХАМАС, считался одной из наиболее противоречивых фигур в администрации Байдена.
Омри Серен, советник по национальной безопасности сенатора Теда Круза (республиканец от Техаса – ред.), отметил, что «Мэлли был настолько связан с ХАМАС, что Бараку Обаме пришлось отказаться от его услуг в качестве советника в ходе избирательной кампании 2008 года, чтобы затем, став президентом, вернуть его обратно».
Мэлли также работал в Совете национальной безопасности и был специальным помощником бывшего президента США Билла Клинтона.
Другой член Палаты представителей, республиканец от Флориды Брайан Маст, заявил, что отказ Госдепартамента реагировать на дело Роберта Мелли, несмотря на все запросы, вызывает обеспокоенность. По словам Маста, выяснилось, что трое сотрудников офиса Мелли также причастны к секретной информационной кампании, проводимой МИД Ирана.
Отвечая на вопрос о статусе расследования, представитель Госдепартамента заявил телеканалу Fox News, что «Роб Мэлли остается в бессрочном отпуске, а Госдепартамент не комментирует отдельные допуски к секретной информации».
Американские СМИ напоминают, что в 2009 году, в интервью для документального фильма «Культуры сопротивления», Роберт Мелли назвал «неправильным» подход США к ХАМАСу, «Хезболле» и радикальному шиитскому движению Муктады ас-Садра в Ираке, как к радикальным исламистам, назвав эти организации «социальными и политическими движениями, имеющими глубокие корни в их обществах».
«О них так много дезинформации, - сказал, в частности, американский дипломат. - Я говорю с ними, и мои коллеги говорят с ними (в том числе, с ХАМАСом). Мы можем с ними не соглашаться, но у них есть своя рациональность… никто из них не сумасшедший».
Телеканал Fox News отмечает в этой связи, что Роберт Мелли дал это интервью, будучи программным директором подразделения Международной кризисной группы по Ближнему Востоку и Северной Африке.