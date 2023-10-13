Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:26

На фоне беспрецедентной террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль, спровоцировавшей новую войну на Ближнем Востоке, вновь разгорелся скандал вокруг Роберта Мелли, специального представителя президента США по Ирану, отстраненного несколько месяцев назад от должности и отправленного в неоплачиваемый отпуск. Как сообщали американские СМИ, высокопоставленному дипломату был заблокирован доступ к конфиденциальным документам, а Госдепартамент после проведения внутреннего расследования передал все материалы в ФБР.

Судя по публикациям в прессе, Роберт Мелли предположительно раскрыл какую-то секретную информацию. Никаких деталей или уточнений в этой связи ни Госдепартамент, ни ФБР не делали. И вот теперь, на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Конгрессе США вновь всплыл «казус Мелли». Сообщается, в частности, что отправленный в бессрочный отпуск дипломат мог иметь связи с руководством ХАМАС, в процессе которых «раскрыл конфиденциальную информацию», касающуюся интересов Соединенных Штатов. Отметим, что ранее Мелли подтверждал, что действительно контактировал с представителями организаций ХАМАС и «Хезболла», которые США признали террористическими. Майк Маккол, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, считает, что отстранение спецпредставителя Байдена по Ирану было связано с передачей им Тегерану некоторой секретной информации.

«Это довольно интересно, - заявил республиканец Маккол. – Мелли, будучи специальным представителем по Ирану, вел переговоры о возобновлении ядерной сделки, был, по сути, главным архитектором этой работы. Но когда Конгресс пригласил его на слушания по Ирану, Госдепартамент вдруг сообщает нам, что Мелли, оказывается, отправлен в неоплачиваемый отпуск. Мы узнали, что его отстранили от работы без сохранения зарплаты, поскольку у него были проблемы с допуском к секретной информации. Полагаем, Мелли раскрыл иранцам секретную информацию, и теперь по этому поводу проводится более широкое расследование, детали которого нам неизвестны». Обеспокоенность Маккола поддержали и другие законодатели, в том числе, член Палаты представителей Даррелл Исса (республиканец от Калифорнии – ред.), заявивший, что, в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что террористическую атаку ХАМАС на Израиль спланировали и «заказали» офицеры иранского КСИР, история с Мелли «заслуживает тщательного изучения». «Речь идет о весьма тревожном сообщении, которое может привести к самому худшему скандалу в истории Госдепартамента США», — подчеркнул Исса. По данным американской прессы, Мелли, из-за своей готовности сотрудничать с «отвратительными фигурами» на Ближнем Востоке, включая руководство ХАМАС, считался одной из наиболее противоречивых фигур в администрации Байдена.