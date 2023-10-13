Триатлонист сборной Азербайджана Ростислав Певцов стал бронзовым призером Кубка мира в китайском Чэнду.

В напряженной борьбе обладателей серебряной и бронзовой наград определил фотофиниш.

Ростислав Певцов отстал от победителя лишь на 6 секунд.

Интересно, что для Певцова Чэнду считается чуть ли не самым успешным городом в карьере. Там, на соревнованиях Кубка мира, он четыре года подряд занимал призовые места - в 2015, 2016, 2017 и 2018-м. В 2018 году ему даже удалось стать победителем.