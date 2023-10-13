Юлия Медведева, специально для haqqin.az 21:06

Сначала доллар ответил на слова Путина на Валдае о невиданном росте реальных доходов населения переходом за 100-рублевую отметку. Как говорится, захочет Байден купить доллар - ему нужно будет где-то найти сто рублей. А рубли-то все у России! Такой вот шах и мат Вашингтону, понимаешь. Затем экспертное сообщество искренне повеселила версия Путина о том, что погибшее в самолете руководство ЧВК «Вагнер» само себя взорвало. Нанюхались, дескать,кокаина, да давай внутри салона гранаты взрывать, вот крыло и оторвало. Еще вопросы будут? Получив такое указание с самого верха, следствие теперь будет придерживаться только его.

Вне зависимости от реальных обстоятельств, которых теперь, по распоряжению российского президента, попросту не существует. Как говорится, есть две версии: одна из первого кабинета Кремля, вторая – неправильная. Но все это, право, семечки в сравнении с весьма многозначительной оговоркой российского президента: «Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, чтобы <…> перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время», — сказал Владимир Путин. Судя по всему, состоявшийся на днях нигде не афишируемый визит Сергея Шойгу на красноярское предприятие «Красмаш», где должно было быть налажено производство этих ракет, не был особо положительным, иначе российский президент высказался бы несколько иначе. Нет, руководство «Красмаша» заверило министра обороны, что они готовы к началу производства, но не могут точно сказать - когда. Ну а тот, в свою очередь, доложил президенту, что все, в принципе готово, все по плану, и того и гляди как все и начнется.

Может быть. Примерно так же, как с «разящим мечом Кремля», российской армией, где почти 80% техники и вооружений – самые что ни на есть новейшие, и не имеющие аналогов в мире. Такие, например, как иранские беспилотники и северокорейские снаряды 155-мм калибра. Проблема только в том, что «Сармат» – по классификации НАТО Satana-2 - начали разрабатывать в 2013 году, и Путин обещал, что уже в 2020-м она поступит в войска. И здесь принципиально важно то, что поступить на вооружение она должна была в качестве замены межконтинентальным ракетам «Воевода» - по классификации НАТО Satana, - стоящим на вооружении еще с советских времен, с 1980-х. И гарантийный срок которых истек еще в середине 2000-х. После чего, волевым решением, то есть приказом Верховного главнокомандующего, был продлен до 2016 года. Российский президент, конечно, всемогущ и способен на многое, к тому же всем давно известно его негативное отношение ко всяким техническим регламентам и прочим, как он выражается в силу гуманитарного образования, «снипам-хрипам». Но вернуть «Воеводам» вторую молодость – это не пенсионный возраст повысить, это явно не в его власти. В итоге, сегодня считается что у России есть 40 «Воевод», но на практике, с учетом истечения у них срока давности – фактически ноль. И заменить их нечем, поскольку все сроки по замене «Воевод» «Сарматами» оказались сорваны, а к массовому их производству, что потребует как минимум от трех до пяти лет, еще и не приступали.

Помимо отживших свое «Воевод» не пригодны к использованию примерно половина стратегических ракетоносцев Ту-95МС, несколько атомных подлодок и ракеты «Тополь». То есть, в ядерном щите России образовалась серьезная дыра. Компетентные в этой области эксперты утверждают: «Если у США на март 2023 было 662 носителя, у Россия в сентябре 2022 года заявляла о 540. Но на практике сегодня мы можем насчитать со всеми допущениями максимум только 484». При этом некоторые из них добавляют следующее: «Качественное состояние оставшихся носителей и собственно зарядов есть величина во многом вероятностная. При сегодняшнем положении дел рассчитывать на то, что все параметры хранения и эксплуатации высокотехнологичных устройств будут осуществляться штатно - это верх оптимизма. Можно сказать, безудержного и необузданного». Не менее важно и другое. Выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин заговорил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Отметив при этом, что отказ от ратификации позволит России испытать «новое оружие», чтобы «убедиться в том, что боезаряд будет работать без сбоев».