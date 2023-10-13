Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне облили красной краской из-за её отказа называть членов радикального движения ХАМАС террористами, сообщил телеканал Sky News.

Ранее BBC столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть боевиков ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией «на грани позора».

«Стеклянные двери и тротуар снаружи лондонской штаб-квартиры BBC были залиты красной краской... В последние дни Би-би-си подвергалась критике из-за того, что при освещении войны ХАМАС и Израиля не называла боевиков ХАМАС террористами», - говорится в сообщении телеканала.