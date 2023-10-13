Китай заявил о необходимости создания независимой Палестины

Глава МИД Китая Ван И заявил в разговоре с госсекретарём США Блинкеном о необходимости создания независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем, об этом сообщает МИД КНР. Ранее с такими заявлениями выступили Турция, Россия, ЮАР и другие страны.

«Глава МИД Китая Ван И указал в разговоре с госсекретарём США Блинкеном на необходимость формирования независимого государства Палестина и на обеспечение его мирного сосуществования с Израилем», - сообщает китайский МИД.