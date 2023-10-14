Нетаньяху срочно собрал военных

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством в Тель-Авиве.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит в Кирие в Тель-Авиве оценку положения в области безопасности вместе с министром обороны Йоавом Галантом, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и министром Бени Ганцем», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны (2016-2018) и бывший глава МИД (2009-2015) Израиля А. Либерман присоединился к чрезвычайному правительству, сформированному в связи с вторжением боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» на юг Израиля 7 октября.