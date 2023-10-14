Леонид Швец, автор haqqin.az 14 октября 2023, 22:30

Сейчас, неделю спустя после нападения ХАМАС на Израиль, можно с уверенностью сказать, что Владимир Путин сделал свой выбор. И он не в пользу Израиля. До сих пор не последовало никакого разговора ни между российским президентом и израильским премьером, ни между главами дипломатических ведомств России и Израиля. Ни слов соболезнования, ни предложений помощи. Заявления о возможном посредничестве для спасения заложников делаются куда-то в пустое пространство, а не по дипломатическим каналам или в политических обращениях. Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет разговора с Нетаньяху. При этом в Москве ждут с визитом лидера Палестины Махмуда Аббаса.

А вот ХАМАС не стал скрывать своей благодарности: «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там». Российский подход разъяснил на телеграм-канале в своей фирменной манере зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам». Главным и самым близким «союзничком» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, как известно, является как раз Израиль. Владимир Путин в Бишкеке на саммите глав СНГ повторил этот тезис об основном виновнике конфликта: разумеется, США. Российское руководство не смогло избежать соблазна, пользуясь предоставившейся жуткой возможностью, встать в позу лидера всех антизападных, антиамериканских, «антиколониальных» сил. И даже то, что в качестве подзащитного в конкретном случае оказались террористы, устроившие показательную резню, ужаснувшую в том числе и общества стран «глобального Юга», в Кремле никого не смутило. Роль обличителя Запада примерялась и игралась так часто, что все пошло по накатанной колее. Прекрасный шанс возглавить глобальную антиамериканскую оппозицию и, в частности, поиграть на эмоциях мусульманского мира.

Как отмечает политолог Александр Морозов, нынешние российские руководители воспроизводят пропагандистские клише времен своей советской молодости: «Советская рамка карикатуры из "Крокодила" предполагает три ключевых фигуры "Мировой сионизм + Дядя Сэм в цилиндре и с мешком денег + злопыхатели у микрофона радио «Свобода». Дядя Сэм сидит в повозке и управляет упряжкой, где бежит "израильская военщина". Вот теперь в Москве есть весь комплект в наличии: и "дядя Сэм", и "иноагенты", и "израильская военщина"». Если с лагерем врагов ясно, то с антиамериканским фронтом и исламской фрондой не заладилось. Не оправдались надежды ХАМАС на то, что к удару с юга добавится удар «Хезболлы» с севера и восстание в середине, на Западном берегу Иордана. Спорадические обстрелы Израиля – все, на что хватило «Хезболлы». В исламском мире вовсе не сложилось массовой эмоциональной поддержки ХАМАС. Показательно, как вяло откликнулись на призыв палестинских террористов устроить в пятницу, 13-го, ад для евреев по всему миру. Какие-то мусульмане могут весьма критически относиться к Израилю, но от этого отношения до знаков солидарности с теми, кто призывает к убийству евреев, не говоря уже о самих убийствах, лежит настоящая пропасть. Кстати, характерно, что едва не единственным откликнувшимся на призыв ХАМАС оказался выходец из России, молодой чеченец, проживающий во Франции: он накинулся с ножом на своего учителя с криками «Аллах акбар!» и убил его. Мозги, разжиженные российской пропагандой, податливее и для прочих токсичных внешних воздействий.