ХАМАС в помощь главная тема
Сейчас, неделю спустя после нападения ХАМАС на Израиль, можно с уверенностью сказать, что Владимир Путин сделал свой выбор. И он не в пользу Израиля.
До сих пор не последовало никакого разговора ни между российским президентом и израильским премьером, ни между главами дипломатических ведомств России и Израиля. Ни слов соболезнования, ни предложений помощи. Заявления о возможном посредничестве для спасения заложников делаются куда-то в пустое пространство, а не по дипломатическим каналам или в политических обращениях. Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет разговора с Нетаньяху. При этом в Москве ждут с визитом лидера Палестины Махмуда Аббаса.
А вот ХАМАС не стал скрывать своей благодарности: «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там».
Российский подход разъяснил на телеграм-канале в своей фирменной манере зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам». Главным и самым близким «союзничком» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, как известно, является как раз Израиль. Владимир Путин в Бишкеке на саммите глав СНГ повторил этот тезис об основном виновнике конфликта: разумеется, США.
Российское руководство не смогло избежать соблазна, пользуясь предоставившейся жуткой возможностью, встать в позу лидера всех антизападных, антиамериканских, «антиколониальных» сил. И даже то, что в качестве подзащитного в конкретном случае оказались террористы, устроившие показательную резню, ужаснувшую в том числе и общества стран «глобального Юга», в Кремле никого не смутило. Роль обличителя Запада примерялась и игралась так часто, что все пошло по накатанной колее. Прекрасный шанс возглавить глобальную антиамериканскую оппозицию и, в частности, поиграть на эмоциях мусульманского мира.
Как отмечает политолог Александр Морозов, нынешние российские руководители воспроизводят пропагандистские клише времен своей советской молодости: «Советская рамка карикатуры из "Крокодила" предполагает три ключевых фигуры "Мировой сионизм + Дядя Сэм в цилиндре и с мешком денег + злопыхатели у микрофона радио «Свобода». Дядя Сэм сидит в повозке и управляет упряжкой, где бежит "израильская военщина". Вот теперь в Москве есть весь комплект в наличии: и "дядя Сэм", и "иноагенты", и "израильская военщина"».
Если с лагерем врагов ясно, то с антиамериканским фронтом и исламской фрондой не заладилось.
Не оправдались надежды ХАМАС на то, что к удару с юга добавится удар «Хезболлы» с севера и восстание в середине, на Западном берегу Иордана. Спорадические обстрелы Израиля – все, на что хватило «Хезболлы». В исламском мире вовсе не сложилось массовой эмоциональной поддержки ХАМАС. Показательно, как вяло откликнулись на призыв палестинских террористов устроить в пятницу, 13-го, ад для евреев по всему миру. Какие-то мусульмане могут весьма критически относиться к Израилю, но от этого отношения до знаков солидарности с теми, кто призывает к убийству евреев, не говоря уже о самих убийствах, лежит настоящая пропасть. Кстати, характерно, что едва не единственным откликнувшимся на призыв ХАМАС оказался выходец из России, молодой чеченец, проживающий во Франции: он накинулся с ножом на своего учителя с криками «Аллах акбар!» и убил его. Мозги, разжиженные российской пропагандой, податливее и для прочих токсичных внешних воздействий.
Что касается желающих на государственном уровне стать в оппозицию Западу, то очередь из них тоже не выстраивается: Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Иран да какая-нибудь вовсе забытая богом Эритрея. Уж больно выгодно странам третьего мира иметь дело с этим самым Западом: торговать, учить там свои кадры, вступать с ним в экономические и военные союзы. А ссориться – ну совсем невыгодно, хотя какие-то старые обиды и могут время от времени всплывать, история нигде не была простой. Что им взамен может дать Россия? Нефть? Так у них своей подчас – залейся. Оружие? Западное, израильское в том числе, получше будет, и никаких, заметьте, санкций. Больше Россия ничего предложить не может.
Претензия на лидерство в исламском мире для Путина и вовсе очень неумная выдумка. Никто его в этом мире своим не считает и не посчитает: как ни иронично это звучит, Россия для Востока тоже Запад, только такой, недокрученный-недоделанный, недо-Запад, вечно обиженный на недосягаемый образец. А, во-вторых, пусть в Кремле расскажут Эрдогану или Мохаммеду бен Салману, кто в исламском мире лидер.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке выявило, не в первый раз, что заметенные под ковер проблемы всегда вылазят и каждый раз во все более трагическом виде. И что мало, на самом деле, тех, кто знает, как вырваться из этого замкнутого круга насилия. Зато хватает тех, кто готов погреться на огне, охватившем чужой дом. Вот истинная роль нынешней России: поджигать самой и радоваться подожженному другими. В этом она да, заслужила звание глобального лидера.