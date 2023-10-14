Иран пригрозил Израилю вмешаться

Иран направил в субботу Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, сообщили Axios два дипломатических источника, знакомых с ситуацией.

Ранее сегодня стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас проведет телефонный разговор с Байденом по ситуации в секторе Газа. Как считают у Аббаса, США, неограниченно поддерживая Израиль в военном и политическом плане, «несут самую большую ответственность за продолжение агрессии в Газе».