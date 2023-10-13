Иностранцы срочно покидают Израиль

Иностранные государства начали срочно эвакуировать своих граждан из Израиля, сообщают зарубежные СМИ.

В частности, государственный департамент США дал разрешение на эвакуацию некоторых сотрудников посольства и генконсульства в Израиле «в связи с непредвиденной ситуацией в сфере безопасности».

Транспортные военные самолеты вывозят из Израиля также сотрудников посольств и консульств: Польши, Канады, Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Мексики, Франции, Уругвая и других стран.