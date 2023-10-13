В России начнут изымать долларовую выручку что там у соседей
В России законодательно утвержден современный аналог большевистской продразверстки. Указ президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сроком на шесть месяцев сильно напоминает механизм принудительного изъятия «излишков» зерна и хлеба у крестьян в 1919-2021 годах. Тогда в деревнях хозяйничали красные комиссары в кожанке и с наганом, а сегодня за каждым финансовым телодвижением компаний поручено следить эмиссарам - уполномоченным Росфинмониторинга.
Продразверстка, введенная 11 января 1919 года декретом Совета народных комиссаров на всей территории Советской России, представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и являлась элементом политики «военного коммунизма». Цель – не только поддержать работоспособность промышленных центров в условиях войны и хозяйственной разрухи, но и покрыть расходы на армию. Начало было положено в 2016 году правительством Российской Империи, и продолжено Временным (в виде «хлебной монополии»), а затем и Советским правительством. Обложенные грабительским продналогом крестьяне сопротивлялись как могли – скармливали продукты скоту, решались на вооруженные бунты.
Логично предположить, что сегодня какая-то часть российских экспортеров почти наверняка попытается саботировать президентский указ, поскольку он противоречит их кровным интересам и потребностям. Компаниям, чтобы вести деятельность за рубежом, осуществлять торговые операции, покупать и продавать товар, необходимо там иметь на постоянной основе средства, номинированные в валюте. Что значит обязательная репатриация валютной выручки? Бизнесу придется переводить выручку в исторически слабые рубли, а потом думать, как их потратить на иностранный товар. Любая конвертация влечет за собой валютные риски и издержки. Тем же Индии и Китаю требуются исключительно доллары и евро.
Документ предполагает особый режим работы для 43 групп российских компаний из ТЭКа, металлургии, химической и лесной отраслей, а также зернового хозяйства. Они будут предоставлять Росфинмониторингу и Центробанку индикативные планы-графики по приобретению и продаже валюты, а контролировать процесс будут делегированные в эти компании эмиссары – уполномоченные Росфинмониторинга.
По словам вице-премьера Андрея Белоусова, тем самым власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций». Это похоже на правду, поскольку немалая часть экспортных доходов идет «мимо кассы» по причине обилия «серых» схем в сырьевых секторах. Стратегически же государство нацелено на стабилизацию курса рубля. Который 12 октября сходу отреагировал на указ, укрепившись в моменте на Мосбирже до 96,9 за доллар.
Центробанк официально меру одобрил, предположив, что она позволит улучшить ситуацию с ликвидностью. «Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю», - сказано в заявлении регулятора. Но это, скорее, игра на публику, дабы соблюсти субординацию.
Ранее руководители ЦБ неоднократно указывали на потенциальную вредоносность меры. По словам Эльвиры Набиуллиной, «это создаст неудобства для компаний, которым выручка нужна для покупки импортного оборудования, приведет к издержкам на дополнительную конвертацию». «Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения», - резонно заметила чиновница в сентябре.
В апреле замминистра финансов Алексей Моисеев расценил требование об обязательной продаже валютной выручки (в конце февраля 2022 года президент Путин своим указом предписал экспортерам делиться 80-процентной долей) как откровенно несправедливое: «Получалось так, что люди боролись с враждебной обстановкой за рубежом, неповиновением банков, отказом исполнять приказы по переводу денег в Россию, и мы здесь их же еще и штрафовали».
«О чем нынешний указ? О необходимости продавать валюту? Нет, он о контроле: объемы и сроки будут установлены правительством, - говорит финансовый аналитик и блогер Юрий Марченко. – Компании должны будут все делать по плану и графику, которые им предоставят ЦБ и Росфинмониторинг. В свою очередь, уполномоченные представители надзорного ведомства будут сидеть в офисе компании и контролировать, как экспортер продает валютную выручку на рынке. Отсюда вывод: у властей уже нет доверительных отношений с главными экспортерами страны, как это было в августе. Помните дикое укрепление рубля от 14 августа? Тогда доллар к рублю от отметки 102 ринулся к отметке 93, где просуществовал какое-то время. ЦБ тогда ни о каких интервенциях не отчитывался. Курс отреагировал на действия экспортеров, которые резко нарастили объемы продажи валютной выручки».
Может, они решили проявить патриотизм, не допустить падения рубля до 103 за доллар? Да нет, рассуждает Марченко, просто кое-кто позвонил кое-кому и сказал: «Ребята, надо!» В сентябре ничего такого не было. Есть ощущение, что в сентябре эти звонки кое-кого кое-кому либо не проходили, либо на другом конце категорично ответили: «Да идите вы куда подальше со своими интервенциями!» Поэтому государство решило действовать через указ, через контроль и всю эту бюрократическую проволочку.