Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 01:14

В России законодательно утвержден современный аналог большевистской продразверстки. Указ президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сроком на шесть месяцев сильно напоминает механизм принудительного изъятия «излишков» зерна и хлеба у крестьян в 1919-2021 годах. Тогда в деревнях хозяйничали красные комиссары в кожанке и с наганом, а сегодня за каждым финансовым телодвижением компаний поручено следить эмиссарам - уполномоченным Росфинмониторинга.

Продразверстка, введенная 11 января 1919 года декретом Совета народных комиссаров на всей территории Советской России, представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и являлась элементом политики «военного коммунизма». Цель – не только поддержать работоспособность промышленных центров в условиях войны и хозяйственной разрухи, но и покрыть расходы на армию. Начало было положено в 2016 году правительством Российской Империи, и продолжено Временным (в виде «хлебной монополии»), а затем и Советским правительством. Обложенные грабительским продналогом крестьяне сопротивлялись как могли – скармливали продукты скоту, решались на вооруженные бунты. Логично предположить, что сегодня какая-то часть российских экспортеров почти наверняка попытается саботировать президентский указ, поскольку он противоречит их кровным интересам и потребностям. Компаниям, чтобы вести деятельность за рубежом, осуществлять торговые операции, покупать и продавать товар, необходимо там иметь на постоянной основе средства, номинированные в валюте. Что значит обязательная репатриация валютной выручки? Бизнесу придется переводить выручку в исторически слабые рубли, а потом думать, как их потратить на иностранный товар. Любая конвертация влечет за собой валютные риски и издержки. Тем же Индии и Китаю требуются исключительно доллары и евро.

Документ предполагает особый режим работы для 43 групп российских компаний из ТЭКа, металлургии, химической и лесной отраслей, а также зернового хозяйства. Они будут предоставлять Росфинмониторингу и Центробанку индикативные планы-графики по приобретению и продаже валюты, а контролировать процесс будут делегированные в эти компании эмиссары – уполномоченные Росфинмониторинга. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, тем самым власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций». Это похоже на правду, поскольку немалая часть экспортных доходов идет «мимо кассы» по причине обилия «серых» схем в сырьевых секторах. Стратегически же государство нацелено на стабилизацию курса рубля. Который 12 октября сходу отреагировал на указ, укрепившись в моменте на Мосбирже до 96,9 за доллар. Центробанк официально меру одобрил, предположив, что она позволит улучшить ситуацию с ликвидностью. «Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю», - сказано в заявлении регулятора. Но это, скорее, игра на публику, дабы соблюсти субординацию. Ранее руководители ЦБ неоднократно указывали на потенциальную вредоносность меры. По словам Эльвиры Набиуллиной, «это создаст неудобства для компаний, которым выручка нужна для покупки импортного оборудования, приведет к издержкам на дополнительную конвертацию». «Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения», - резонно заметила чиновница в сентябре.