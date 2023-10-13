ХАМАС угрожает захватить весь мир
После Израиля ХАМАС захватит весь мир, заявил один из лидеров организации Махмуд Аз-Захар, сообщает The Jerusalem Post.
«Все 510 миллионов квадратных километров планеты Земля попадут под (систему), в которой нет ни несправедливости, ни угнетения, ни сионизма, ни предательского христианства, ни убийств и преступлений, подобных тем, которые совершаются против палестинцев и против арабов во всех арабских странах, в Ливане, Сирии, Ираке и других странах» - сказал он.
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