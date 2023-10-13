Война Израиля и ХАМАС: последние новости
Более 1 300 израильтян и 2 329 палестинцев погибли, тысячи получили ранения и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий между Израилем и ХАМАС после нападения этой радикальной группы в прошлую субботу. Считается, что ХАМАС удерживает около 150 заложников в секторе Газа.
Иран направил сообщение через ООН в субботу с предупреждением Израилю против планируемой наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В иранском сообщении подчеркивается, что страна не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но «придется вмешаться», если израильская операция в Газе продолжится. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.
Количество американцев, погибших от рук ХАМАС при атаке на Израиль, возросло до 29, сообщил Государственный департамент США в субботу. По меньшей мере 14 граждан США числятся без вести.
Гуманитарные организации и медработники здравоохранения Палестины настоятельно призвали Израиль отменить приказ об эвакуации палестинцев, проживающих в северной части Газы, в субботу. Они также настоятельно просят Израиль разрешить доставку помощи, продовольствия, воды и топлива в Газу, заявив, что это стало «вопросом жизни и смерти», так как в анклаве заканчиваются запасы чистой питьевой воды.
Пентагон заявил в субботу о направлении еще одного авианосца в регион с целью сдерживания Ирана и других сторон от нападения на Израиль.
Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом и подчеркнул «значимость соблюдения законов войны, включая обязательства по защите гражданского населения», сообщил Пентагон. Они также обсудили ухудшающийся гуманитарный кризис в Газе и «порицаемое удержание гражданских заложников со стороны ХАМАС.
Несколько журналистов в Ливане и Газе были убиты или ранены израильским огнем и авиаударами. Журналист Reuters Иссам Абдалла был убит в пятницу на границе Израиля и Ливана, и несколько других журналистов Al Jazeera, Reuters и AFP получили ранения.
Израильская армия продолжила бомбардировку Газы в субботу. Армия Израиля во взаимодействии со Службой общей безопасности (ШАБАК) ликвидировала очередного командира спецподразделения ХАМАС Билала аль-Кадру в городе Хан-Юнес на юге сектора Газа.
В пятницу в разных частях Израиля звучали сирены из-за ракетного обстрела палестинских боевиков.
Десятки людей, предположительно, погибли при эвакуации людей из северной части сектора Газа в южную.
Напряженность также продолжала расти на израильско-ливанской границе.
Насилие также усилилось на оккупированном Западном берегу, где десятки палестинцев были убиты во время беспорядков.