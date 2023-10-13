Война Израиля и ХАМАС: последние новости

Более 1 300 израильтян и 2 329 палестинцев погибли, тысячи получили ранения и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий между Израилем и ХАМАС после нападения этой радикальной группы в прошлую субботу. Считается, что ХАМАС удерживает около 150 заложников в секторе Газа.

Иран направил сообщение через ООН в субботу с предупреждением Израилю против планируемой наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В иранском сообщении подчеркивается, что страна не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но «придется вмешаться», если израильская операция в Газе продолжится. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Количество американцев, погибших от рук ХАМАС при атаке на Израиль, возросло до 29, сообщил Государственный департамент США в субботу. По меньшей мере 14 граждан США числятся без вести.

Гуманитарные организации и медработники здравоохранения Палестины настоятельно призвали Израиль отменить приказ об эвакуации палестинцев, проживающих в северной части Газы, в субботу. Они также настоятельно просят Израиль разрешить доставку помощи, продовольствия, воды и топлива в Газу, заявив, что это стало «вопросом жизни и смерти», так как в анклаве заканчиваются запасы чистой питьевой воды.