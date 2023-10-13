Израиль обвиняет Иран в желании открыть второй фронт

Высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй фронт войны путем развертывания оружия в Сирии или поставок оружия через ее территорию, сообщает информационное агентство Reuters.

Отвечая на сообщение в социальных сетях, где предполагалось, что Иран может применить такую стратегию в Сирии, Джошуа Зарка, представитель МИД Израиля, сообщил: «Они [иранцы] делают это».

Зарка также добавил: «Мы [израильтяне] делаем это», в ответ на первоначальное сообщение, где утверждалось, что Израиль пытался предотвратить такое развитие событий, атакуя аэропорты Сирии.

Стоит отметить, что аэропорты Дамаска и Алеппо перестали функционировать из-за израильских воздушных ударов. Аэропорт Алеппо был атакован во второй раз ночью в субботу.