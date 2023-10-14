Китай обвиняет Израиль

Глава МИД КНР Ван И заявил, что действия Израиля «вышли за рамки самообороны» и призвал «прекратить коллективное наказание жителей Газы», передает The Times of Israel.

В ходе телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

«Китай осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права», — сказал Ван И.

Он также подчеркнул необходимость сдерживания действий, способных привести к эскалации, и возврата к переговорам.