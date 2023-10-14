Коммандос провели тренировки со стрельбой фото, видео
В соответствии с планом подготовки на текущий год в оперативных (коммандос) подразделениях проводятся тренировки с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Азербайджана.
При выполнении задач в ходе упражнений учебных стрельб подразделения успешно поразили намеченные воздушные цели с помощью зенитно-ракетных комплексов.
Коммандос с успехом выполнили все задачи, поставленные на тренировках.
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