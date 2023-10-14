В соответствии с планом подготовки на текущий год в оперативных (коммандос) подразделениях проводятся тренировки с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Азербайджана.

При выполнении задач в ходе упражнений учебных стрельб подразделения успешно поразили намеченные воздушные цели с помощью зенитно-ракетных комплексов.

Коммандос с успехом выполнили все задачи, поставленные на тренировках.