В ответ на беспрецедентный теракт ХАМАС в Израиле израильская общественность все больше высказывает критику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, информирует The Sunday Times.

Оппоненты обвиняют Нетаньяху в том, что вопросы национальной безопасности были отодвинуты на второй план в пользу его политических интересов и интересов ультраправых коалиционных партнеров. Эта напряженность в отношениях с общественностью была заметна и до теракта, особенно после попыток Нетаньяху вмешаться в работу Верховного суда страны, что спровоцировало массовые протесты.

Теракт подчеркнул недостатки в системе безопасности, усилив призывы к ответственности. Многие указывают на премьера как на главного, ответственного за проблемы в обеспечении безопасности. В свете недавних событий создана временная чрезвычайная коалиция, включая Бенни Ганца, бывшего начальника штаба Армии обороны Израиля. Однако оппозиция отказалась присоединиться, назвав ошибки правительства критическими.

Среди политического истеблишмента страны усиливается убеждение в том, что Нетаньяху, возможно, будет вынужден подать в отставку после данного инцидента. Тем не менее сам премьер-министр, по всей видимости, не согласен с такой оценкой ситуации.