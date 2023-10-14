Стрельба на границе Израиля и Ливана: есть погибший видео; обновлено 11:45
Сообщается о третьей противотанковой ракете, запущенной из Ливана по позиции ЦАХАЛ на границе. Информацию об этом передает i24 News.
ЦАХАЛ объявил территорию в радиусе 4 километров (2,5 мили) от границы с Ливаном военной зоной: это позволяет глушить сигнал GPS и приказывает всем жителям в пределах 2 километров (1,2 мили) оставаться рядом с убежищами.
*** 11:06
По меньшей мере один израильтянин погиб и трое получили ранения после обстрела из Ливана пограничного населенного пункта Штула на севере Израиля. Как передает The New York Times, об этом сообщили израильская армия и службы экстренного реагирования.
Армия Израиля наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел противотанковыми ракетами поста ЦАХАЛа на ливанской границе, сообщили в пресс-службе.
Shtula, northern #Israel 🇮🇱 after ATGM attack pic.twitter.com/aALkax3llr— Aleph א (@no_itsmyturn) October 15, 2023
*** 11:28
Израильская армия начала удары по Ливану после сообщений о жертвах в израильской деревне, передает Sky News.
ЦАХАЛ сообщил о начале ударов по территории Ливана в ответ на предполагаемую атаку на деревню Штула, расположенную на северной границе Израиля.
По данным армейского радио Израиля, в результате атаки противотанковой ракетой из Ливана пострадали по меньшей мере четверо людей. Официальное подтверждение от израильской армии пока не поступало.
*** 10:56
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстреле населенного пункта Штула на севере еврейского государства близ границы с Ливаном, передает The Times of Israel.
Как сообщает Channel 12, была выпущена противотанковая ракета.
Вооруженные силы Израиля проводят расследование инцидента.
Пока нет подтвержденной информации о пострадавших.