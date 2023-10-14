11:45

Сообщается о третьей противотанковой ракете, запущенной из Ливана по позиции ЦАХАЛ на границе. Информацию об этом передает i24 News. ЦАХАЛ объявил территорию в радиусе 4 километров (2,5 мили) от границы с Ливаном военной зоной: это позволяет глушить сигнал GPS и приказывает всем жителям в пределах 2 километров (1,2 мили) оставаться рядом с убежищами.

*** 11:06



По меньшей мере один израильтянин погиб и трое получили ранения после обстрела из Ливана пограничного населенного пункта Штула на севере Израиля. Как передает The New York Times, об этом сообщили израильская армия и службы экстренного реагирования. Армия Израиля наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел противотанковыми ракетами поста ЦАХАЛа на ливанской границе, сообщили в пресс-службе.

*** 11:28



Израильская армия начала удары по Ливану после сообщений о жертвах в израильской деревне, передает Sky News. ЦАХАЛ сообщил о начале ударов по территории Ливана в ответ на предполагаемую атаку на деревню Штула, расположенную на северной границе Израиля. По данным армейского радио Израиля, в результате атаки противотанковой ракетой из Ливана пострадали по меньшей мере четверо людей. Официальное подтверждение от израильской армии пока не поступало.