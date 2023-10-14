Путин предвкушает успех

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые наступательные операции на отдельных участках, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью». Как передают российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – сказал глава российского государства.

Путин назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве».

«Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений», - уточнил Путин.