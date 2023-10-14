США начнут эвакуацию своих граждан из Израиля

Посольство США в Израиле сообщило о планируемой эвакуации граждан США и их ближайших родственников из Хайфы на Кипр по морю в ближайший понедельник.

«Посадка на борт начнется в 08:00 по местному времени [05:00 по Гринвичу]. Гражданам США необходимо прибыть в пассажирский терминал порта Хайфы не позднее 09:00 по местному времени», — гласит заявление посольства.

Посадка будет осуществляться в порядке прибытия, добавили в посольстве.