Ильхам Алиев в Тертере добавлено фото
15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский район.
Как передает сайт главы государства, президент принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района.
На сайте также говорится, что 15 октября Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе.
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