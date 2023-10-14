Вашингтон берет под крыло Саудовскую Аравию о развитии ситуации
Пожар войны охватывает весь Ближний Восток. На кону большого передела началась схватка и за ключевую страну этого региона – Саудовскую Аравию. Официальные лица США и Саудовской Аравии обсуждают детали пакта о взаимной обороне. Пакт будет напоминать аналогичные соглашения, которые Вашингтон заключил с такими странами, как Япония или Южная Корея.
А ведь не нужно было Байдену во время своей президентской кампании 2020 года громко обещать сделать Саудовскую Аравию «изгоем». Не пришлось бы тогда сегодня выглядеть достаточно странно и разворачивать американскую политику в отношении Эр-Рияда пусть и не на сто восемьдесят градусов, но на девяносто-то уж точно.
Понятно, что этот пакт – уступка саудитам, принимаемая администрацией Байдена как плата Америки за израильско-саудовское соглашение о нормализации. Однако далеко не все сенаторы и конгрессмены с Капитолийского холма в Вашингтоне это понимают и принимают. Любой оборонный пакт по американскому законодательству требует поддержки двух третей Сената США, что будет трудной задачей для администрации, прежде всего потому, что сегодня этот законодательный орган поровну разделен между двумя основными американскими политическими партиями.
Да и к тому же американские законодатели, в том числе и из влиятельных демократов, считают правительство Саудовской Аравии и принца Мухаммеда ненадежными партнерами, которые мало заботятся об интересах США или о «священной корове Америки» - правах человека. Вполне естественно, что они могут задать своему президенту вопрос: «А что, все претензии к Эр-Рияду уже сняты?»
Точно также может быть задан - и наверняка это прозвучит – вопрос о том, будет ли этот пакт включать в себя отправку дополнительного контингента американских военнослужащих к 2700 человек, уже там находящихся. А то как-то нелогично выглядит – администрацией Байдена постоянно заявляется о переориентации американских военных ресурсов и боевых возможностей из ближневосточного региона на Азиатско-Тихоокеанский, а тут вдруг как-то по-иному получается.
Впрочем, эта нелогичность поверхностная и кажущаяся. Поскольку одной из целей подписания пакта является затормозить сближение Пекина и Эр-Рияда и в целом расширение китайского влияния на Ближнем Востоке, которое уже начинает серьезно беспокоить Вашингтон.
Впрочем, и с формулировками самого пакта пока нет ясности. Договоры с Японией и Южной Кореей, после которого они оказались под американским военным «зонтиком», вроде бы как и обещают вмешательство США в случае нападения на них, но все же достаточно расплывчаты, создавая для Вашингтона варианты моделей поведения и конкретных реакций. Это не пятая статья в Уставе НАТО, где все однозначно и исключает расплывчатость.
Как будут выглядеть формулировки в американо-саудовском пакте, будет понятно позже. И, возможно, подписанный пакт будет структурирован как договор с Японией, который технически не требует действий США, но воспринимается как серьезное обязательство в случае агрессии против Эр-Рияда.
Кстати, пакт – не единственное, что Вашингтон готов обсуждать и подписывать с Эр-Риядом. На кону сотрудничество двух стран в области ядерной энергетики и просьбы к Израилю пойти на уступки палестинцам, что принципиально важно для имиджа Мухаммеда бин Салмана в регионе.
Впрочем, заявленное на днях Эр-Риядом условие о создании палестинского государства, скорее всего, является начальной, явно завышенной планкой, первой ценой, которую называет продавец на рынке. А затем начнется ее постепенное снижение. Как и бывает на всяком уважающем себя восточном рынке.