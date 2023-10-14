Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:34

Пожар войны охватывает весь Ближний Восток. На кону большого передела началась схватка и за ключевую страну этого региона – Саудовскую Аравию. Официальные лица США и Саудовской Аравии обсуждают детали пакта о взаимной обороне. Пакт будет напоминать аналогичные соглашения, которые Вашингтон заключил с такими странами, как Япония или Южная Корея. А ведь не нужно было Байдену во время своей президентской кампании 2020 года громко обещать сделать Саудовскую Аравию «изгоем». Не пришлось бы тогда сегодня выглядеть достаточно странно и разворачивать американскую политику в отношении Эр-Рияда пусть и не на сто восемьдесят градусов, но на девяносто-то уж точно.

Понятно, что этот пакт – уступка саудитам, принимаемая администрацией Байдена как плата Америки за израильско-саудовское соглашение о нормализации. Однако далеко не все сенаторы и конгрессмены с Капитолийского холма в Вашингтоне это понимают и принимают. Любой оборонный пакт по американскому законодательству требует поддержки двух третей Сената США, что будет трудной задачей для администрации, прежде всего потому, что сегодня этот законодательный орган поровну разделен между двумя основными американскими политическими партиями. Да и к тому же американские законодатели, в том числе и из влиятельных демократов, считают правительство Саудовской Аравии и принца Мухаммеда ненадежными партнерами, которые мало заботятся об интересах США или о «священной корове Америки» - правах человека. Вполне естественно, что они могут задать своему президенту вопрос: «А что, все претензии к Эр-Рияду уже сняты?» Точно также может быть задан - и наверняка это прозвучит – вопрос о том, будет ли этот пакт включать в себя отправку дополнительного контингента американских военнослужащих к 2700 человек, уже там находящихся. А то как-то нелогично выглядит – администрацией Байдена постоянно заявляется о переориентации американских военных ресурсов и боевых возможностей из ближневосточного региона на Азиатско-Тихоокеанский, а тут вдруг как-то по-иному получается.