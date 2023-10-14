Госдепартамент опровергает клевету на Азербайджан

Госдепартамент США опроверг информацию, распространенную Politico, о «планах нападения Азербайджана на Армению», передает APA.

В статье, опубликованной в издании Politico, говорится, что якобы на встрече с американскими конгрессменами госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может напасть на Армению в ближайшие недели.

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что статья, опубликованная в издании Politico, ошибочна и не отражает содержание беседы Блинкена с конгрессменами.