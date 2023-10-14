Израиль намерен «утихомирить» телеканал Al Jazeera

Министр связи Израиля Шломо Кари намерен инициировать закрытие бюро телеканала Al Jazeera в Израиле, обвинив его в поддержке ХАМАС и создании риска для израильских военнослужащих в секторе Газа. Об этом информирует Sky News.

Кари заявил: «Al Jazeera является каналом распространения подстрекательства и пропаганды ХАМАС. Телеканал снимает израильских солдат и общается с представителями ХАМАС».

«Это радиостанция, которая подстрекает, это радиостанция, которая снимает войска в местах сбора (вне Газы)... которая подстрекает против граждан Израиля - это рупор пропаганды», — добавил Кари на армейском радио Израиля.