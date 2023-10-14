Президент России Владимир Путин назвал «чушью» заявление Конгресса США о необходимости готовиться к одновременной войне с РФ и Китаем, передают российские СМИ.



Путин заявил: «Если говорить о войне между ядерными державами, то это совсем другая история. Я не думаю, что эта мысль людям в здравом уме должна или может прийти в голову. Но если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно».

Путин подчеркнул, что война между ядерными державами — это совершенно новый уровень конфликта. «Это уже не будет похоже на проведение «спецоперации в Украине», - отметил он.