В обновленной утром в воскресенье информации Армии обороны Израиля сообщается, что на данный момент достоверно известно о 126 израильских заложниках, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа, передает BBC.

Ранее говорилось, что в заложниках могут находиться порядка 150 человек.