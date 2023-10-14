Израиль уточнил информацию по пленникам обновлено 13:51

В обновленной утром в воскресенье информации Армии обороны Израиля сообщается, что на данный момент достоверно известно о 126 израильских заложниках, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа, передает BBC.

Ранее говорилось, что в заложниках могут находиться порядка 150 человек.

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Число погибших граждан Таиланда в Израиле в ходе войны с Газой достигло 28, передает The Times of Israel.

Сообщается о еще четырех гражданах Таиланда, погибших в войне между Израилем и ХАМАС, сообщает CNN.

Около 30 000 тайцев работают в Израиле в основном в сельскохозяйственном секторе, согласно данным Министерства труда королевства. Некоторые из них были эвакуированы.

МИД Таиланда утверждает, что, по их данным, 17 граждан страны остаются в плену ХАМАС.