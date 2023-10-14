Виталий Баласанян дает показания в Ереване

Служба национальной безопасности Армении допросила бывшего «секретаря совета безопасности Карабаха» Виталия Баласаняна. Информацию об этом подтвердил армянским СМИ его адвокат Рафаэль Мартиросян.

«Виталий Баласанян был допрошен в рамках одного уголовного дела, подробности которого я сообщить не могу. Но могу сказать, что его допросили в качестве свидетеля. Также могу сказать, что данные им показания не будут иметь отношения к ходу расследования данного дела и обвиняемому», — сказал адвокат, не раскрыв других подробностей уголовного дела.

Стоит отметить, что после антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе о местонахождении Виталия Баласаняна не было информации.