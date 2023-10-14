Длительное «теплое общение» между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и российским лидером Владимиром Путиным, которое сохранялось даже во времена ухудшения международного положения России, теперь прекратилось. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Несмотря на вторжение России в Украину и улучшение ее отношений с Ираном, Нетаньяху поддерживал связь с Путиным и занял нейтральную позицию по украинскому конфликту, не предоставляя Киеву военную помощь даже под давлением Запада.

«Теперь после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян», — говорится в статье.

Публикация также подчеркивает, что решения России, такие как продажа иранцам учебно-тренировочных самолетов Як-130 и возможность поставок истребителей Су-35, могут изменить воздушный баланс на Ближнем Востоке.

Напоследок издание отмечает, что внутренняя политика Кремля может подталкивать Россию к поддержке конфликтов вдалеке от российских границ.