Иран угрожает Израилю «расширением конфликта»

Иран предупредил, что «никто не сможет гарантировать» контроль над ситуацией в случае, если Израиль начнет вторжение в Газу. Предупреждение сделано в преддверии ожидаемой наземной операцией израильских сил в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

«Если атаки сионистского режима (Израиля - ред.) против беззащитных граждан и народа Газы продолжатся, никто не может гарантировать контроль над ситуацией и расширение конфликта», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе своей встречи с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.