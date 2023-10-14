Нетаньяху обещает сломить ХАМАС

ХАМАС думал, что мы сломаемся. Это мы сломаем ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров, передает The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что это первое заседание чрезвычайного правительства и что на нем присутствуют пять членов партии «Национальное единство» — Бенни Ганц, Гади Айзенкот, Хили Трупер, Гидеон Саар и Ифат Шаша-Битон.

Нетаньяху также заявил, что израильская армия готова выполнить возложенные на нее задачи.

«Они понимают всю серьезность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы истребить кровавых монстров, которые восстали против нас», — добавил он.