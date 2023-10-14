США готовятся к войне с Ираном

Выступая на CBS, советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан упомянул возможность открытия нового фронта на границе Израиля и Ливана и добавил: «Мы не можем исключить, что Иран решит прямо вмешаться каким-либо образом. Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям».

Соединенные Штаты выразили опасения по поводу эскалации войны между Израилем и ХАМАС и возможного прямого вмешательства Ирана.

Иран давно поддерживает движения ХАМАС и «Хезболла» в Ливане, предоставляя им финансирование и оружие.

«Это риск, о котором мы помнили с самого начала», — говорит Салливан, комментируя вероятность вмешательства Ирана в войну. Этот конфликт начался после атаки ХАМАС на юг Израиля из Газы на прошлых выходных, в результате которой погибло более 1300 человек, в основном мирных жителей.

«Именно поэтому президент так быстро и решительно направил авианосец в восточное Средиземноморье и самолеты в Персидский залив, отправив четкое послание любому государству или стороне, которая попытается воспользоваться ситуацией», — добавил Салливан.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о дислокации второго авианосца в субботу «с целью предотвращения враждебных действий против Израиля или попыток расширения этой войны после нападения ХАМАС».

В восточном Средиземноморье авианосец USS Eisenhower и сопровождающие его корабли присоединятся к USS Gerald R. Ford, который был направлен после атаки ХАМАС 7 октября.