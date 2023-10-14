Алиев: 100-летие Гейдара Алиева я должен был отметить в Шуше...

Этот год – «Год Гейдара Алиева». Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева на протяжении всего года. Как отмечаем? Проявляя уважение к его политике, его историческому наследию, продолжая его политику. Как передает пресс-служба главы государства, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября.

Делясь своими воспоминаниями в связи с юбилеем Гейдара Алиева, глава государства отметил: «Я провел день рождения великого лидера (100-летие – ред.) в Шуше. Хорошо помню его 50-летие. Мы отметили его в 1973 году дома, только с членами семьи. Я помню и его 60-летие, тогда он работал в Москве. Там тоже не было гостей. 70-летие отца я отметил вместе с ним, приехав в Нахчыван. А в 80-летие, — состояние его здоровья было уже неважным, мы провели в больнице в Анкаре, в столовой больницы.

Поэтому 100-летие моего отца я должен был отметить в Шуше, которая имеет для нас большое символическое значение, которая живет в сердце каждого азербайджанца. Обратившись там к азербайджанскому народу, я сказал слова, идущие от сердца».

Алиев подчеркнул большое символическое значение того, что он сегодня находится в Ханкенди в то время, когда отмечается 100-летие Гейдара Алиева.

«Сегодня душа великого лидера, души всех ушедших из жизни, которые не увидели этот день, возрадовались. Их души возрадовались благодаря азербайджанскому народу, их преемникам. То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, конечно же, имеет большой символическое значение», — подчеркнул глава государства.